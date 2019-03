Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Raubdelikt gesucht

Übach-Palenberg (ots)

Im Bereich der Wurmtalbrücke wurde ein 26-jähriger Mann aus Geilenkirchen am 20. März (Dienstag), gegen 22.10 Uhr, Opfer eines Raubdeliktes. Er hatte sich mit einer Frau getroffen, die er über die sozialen Medien kennengelernt hatte. Als er mit ihr an der Zufahrt zum Parkplatz des Bahnhofes stand, kamen zwei Männer auf ihn zu und bedrohten ihn mit einem Teleskop-Schlagstock. Sie forderten die Herausgabe seiner Wertsachen. Einer der Männer schlug den 26-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht. Anschließend suchte der Täter seine Bekleidung ab und entwendete ein Mobiltelefon sowie eine schwarze Geldbörse aus Kunstleder mit Bargeld und persönlichen Papieren. Anschließend stiegen die Männer sowie die junge Frau in einen silbernen Pkw mit deutschen Kennzeichen, der während der Tat unterhalb der Wurmtalbrücke gestanden hatte und fuhren davon. Durch die hinzugerufene Polizei wurde eine Anzeige aufgenommen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern zurzeit noch an. Zur Klärung der Tat werden Zeugen, die den Vorfall in Bahnhofsnähe beobachtet haben, gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen, unter Telefon 02452 920 0.

