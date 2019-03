Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrecher drangen in Getränkemarkt ein

Hückelhoven (ots)

Am 20. März (Mittwoch) wurde gegen 3.55 Uhr eine Scheibe eines Getränkemarktes an der Hilfarther Straße eingeschlagen. Anschließend drangen die Täter in das Gebäude ein. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

