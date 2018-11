POL-HS: Einbrüche in Rohbauten

Selfkant-Süsterseel (ots) - Am Montagmorgen (26. November) wurde festgestellt, dass unbekannte Täter im Verlaufe des Wochenendes in verschiedene Rohbauten und Container am Herkenrather Weg eingebrochen waren. Gestohlen wurden elektronische Werkzeuge, Messgeräte, Elektrokonvektoren, Kabel und Kleinmaterialien. In zwei Bauten wurden Leitungen beschädigt, so dass es zu Wasserschäden kam.

