POL-HS: Taschendiebstahl

Erkelenz (ots) - In einem Lebensmittelgeschäft an der Gewerbestraße Süd ereignete sich am Samstag, 17. November, ein Taschendiebstahl. Eine 51-jährige Frau aus Wegberg kaufte gegen 18.15 Uhr dort ein. An der Brotauslage fiel ihr auf, dass sich eine Frau extrem nah hinter sie stellte, obwohl sich kaum Kunden in dem Geschäft befanden. Dann rempelte die Unbekannte die Wegbergerin an und entfernte sich anschließend sofort. An der Kasse bemerkte die Wegbergerin, dass ihr die Geldbörse gestohlen worden war, die sich in ihrer Jackentasche befunden hatte. Die unbekannte Täterin war etwa 165 Zentimeter groß, hatte dunkles Haar, trug eine rote Steppjacke sowie eine dunkle Hose. Wer hat die Frau gesehen oder ähnliche Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

