POL-HS: Bei Einbruch in Wohnhaus verletzt

Heinsberg-Oberbruch (ots) - Indem sie die Scheibe in einer Tür einschlugen, drangen Einbrecher in der Nacht zu Sonntag, 18. November, in ein Wohnhaus an der Straße Im Asterdank ein. Sie griffen durch das Loch in der Scheibe und konnten so die Tür öffnen. Dabei verletzten sich die Täter und flüchteten nach ersten Erkenntnissen ohne Beute. Im Flurbereich wurden Blutspuren entdeckt und durch die Polizei gesichert. Die Ermittlungen zur Tat dauern weiter an.

