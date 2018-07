POL-HS: Feuerstelle im Wald verursacht Brand

Erkelenz-Hetzerath (ots) - Am Sonntag, 8. Juli, wurde gegen 13.25 Uhr, in einem Wald an der Straße Am Kammerbusch, ein Feuer entdeckt. Bäume und Unterholz brannten auf einer Fläche von etwa 30 Quadratmetern. Die Feuerwehr löschte die Flammen und stellte fest, dass der Brand von einer zuvor nicht ordnungsgemäß gelöschten Feuerstelle ausging. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Brand Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter Telefon 02452 920 0.

