POL-HS: Pressebericht Nr. 121, vom 01.05.2018

Kreis Heinsberg (ots) - Einbruchsdelikte In der Nacht zu Montag (30.04.2018) kam es zu zwei Restaurant-Einbrüchen. In Gangelt-Hastenrath suchten unbekannte Täter ein Restaurant auf der Hoferstraße auf und versuchten zunächst die Eingangstür sowie ein Fenster aufzuhebeln. Nachdem dies offenbar erfolglos blieb, wurde die Scheibe des Fensters eingeschlagen und durch Hineingreifen von innen die Verriegelung gelöst. Aus dem Objekt wurden eine Geldkassette mit einem größeren Bargeldbetrag sowie ein Laptop und ein Organizer entwendet. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Auf dem Laaker Weg in Selfkant-Höngen wurde die Zugangstür zum Wintergarten eines Restaurants aufgehebelt. Die unbekannten Täter gelangten ins Gebäudeinnere und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Sie entwendeten neben verschiedenen Alkoholika auch mehrere kg Fleisch. Die Kriminalpolizei führte in beiden Fällen eine Spurensicherung durch und nahm die Ermittlungen auf.

Ein Kiosk in Gangelt-Birgden wurde in der Mainacht von unbekannten Tätern heimgesucht. Sie hebelten das Unterlicht des Ausgabefensters auf, drangen in den Verkaufsraum ein und entwendeten große Mengen von Zigaretten. Hinweise auf Täter liegen nicht vor.

Auf der Bahnhofstraße in Gangelt-Birgden drangen am Montagabend (30.04.2018) in der Zeit von 19.00 - 23.30 Uhr unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Durch Aufhebeln einer Tür an der Gebäudeseite gelangten sie ins Objekt und entwendeten dort Schmuck sowie mehrere Fotokameras. Durch die Kriminalpolizei erfolgte die Spurensicherung und Aufnahme der Ermittlungen.

In Geilenkirchen-Lindern wurde in der Zeit von Sonntagmittag (29.04.2018) bis Montagmorgen (30.04.2018) in das Schützenheim auf der Stiftgasse eingebrochen. Nach Einschlagen der Scheibe eines rückwärtig gelegenen Fensters wurden sämtliche Räume durchsucht. Bzgl. der Beute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Auch hier übernahm die Kriminalpolizei die weitere Bearbeitung.

Verkehrsunfall mit verletzter Person In der Mainacht kam es gegen 02.15 Uhr auf der L228, zwischen Randerath und Dremmen, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 21jährige Heinsbergerin war mit ihrem PKW von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Sie zog sich leichte Verletzungen zu, musste zwecks medizinischer Beobachtung aber mittels Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt werden. Die Unfallursache ist derzeit unklar und muss durch das Verkehrskommissariat ermittelt werden. Da Anzeichen für eine mögliche Nutzung des Handys vorlagen, wurde das Mobiltelefon zur weiteren Auswertung sichergestellt.

