POL-HS: Jugendschutzkontrollen in der Diskothek

Heinsberg-Oberbruch (ots) - Gemeinsam mit Mitarbeitern des Jugend- und Ordnungsamtes der Stadt Heinsberg führten Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg am Freitag, 28. April, Jugendschutzkontrollen in einer Diskothek an der Deichstraße durch. Zwischen 1 Uhr und 2 Uhr kontrollierten die Beamten etwa 40 Personen. Darunter befand sich eine minderjährige Jugendliche, die sich entgegen dem Jugendschutzgesetz noch um diese Uhrzeit in der Diskothek aufhielt. Sie wurde von den Beamten zur Dienststelle gebracht und dort durch ihre Eltern abgeholt. Der Betreiber der Diskothek wird nun eine Anzeige vom Ordnungsamt der Stadt Heinsberg erhalten. Zum Schutz der minderjährigen Jugendlichen wird es auch zukünftig unangemeldete Kontrollen dieser Art geben.

