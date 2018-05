POL-HS: Brand einer Papiertonne

Übach-Palenberg (ots) - Im Flur eines Mehrfamilienhauses an der Freiheitstraße wurde am Sonntag (29. April), gegen 23.55 Uhr, der Brand einer Papiertonne im Erdgeschoss festgestellt. Drei Personen atmeten Rauchgas ein und wurden dadurch leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen und dauern weiter an.

