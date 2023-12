POL-HAM: Folgemeldung zur Pressemitteilung "Unbekannte fährt Schülerin an und flüchtet"

Hamm-Mitte (ots) - Ein dreister Dieb konnte am Dienstag, 19. Dezember, mit einer zweistelligen Summe Bargeld aus einem Getränkemarkt am Ökonomierat-Peitzmeier-Platz flüchten. Gegen 21 Uhr erschien der Tatverdächtige am Kassenbereich und wollten einen 25 Cent-Pfandbon zur Auszahlung einlösen. Als sich die Lade der elektronischen Kasse nach dem Scan-Vorgang öffnete, griff er unvermittelt hinein. Die Kassiererin schlug ...

mehr