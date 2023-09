Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Hamm-Heessen (ots)

Am Samstag, den 02.09.2023, um 10:19 Uhr, kam es zwischen einem 58-jährigen Mann mit seinem VW Passat und einem 29-jährigen Fußgänger, der mit einem Kinderwagen mit seinem 1-jährigen Kind unterwegs war, zu einem Verkehrsunfall. Der 58-jährige Mann befuhr mit seinem Personenkraftwagen den Ennigerweg in westliche Richtung und bog an der Kreuzung Ennigerweg/ Vogelstraße links in die Vogelstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 29-jährigen Fußgänger, der in Höhe der dortigen Fußgängerfurt die Straße überquerte. Hierbei wurde der 29-jährige Fußgänger schwer verletzt und zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Das im Kinderwagen befindliche 1-jährige Kind verblieb ebenso wie der 58-jährige VW Passat Fahrer unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. (aj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell