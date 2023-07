POL-HAM: Unbekannter versucht Zigarettenautomat aufzubrechen

Hamm-Rhynern (ots) - Eine Autofahrerin kollidierte am Freitag, 14. Juli, 15.50 Uhr, am Unteren Heideweg mit der ausgefahrenen Stütze eines Lkw und verletzte sich leicht. Die 41-Jährige war in ihrem Toyota in Richtung Von-Thünen-Straße unterwegs, als ihr der Lkw entgegenkam. Kurz bevor die Fahrzeuge aneinander ...

mehr