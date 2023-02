POL-HAM: Raser des Tages: 600 Euro, 2 Punkte und zwei Monate Fahrverbot

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannten gelang es, am Donnerstag, 23. Februar, zwischen 0 Uhr und 9.30 Uhr, in ein Asia-Restaurant an der Wilhelmstraße einzubrechen. Die Täter hebelten einen Hinterausgang auf und gelangten so in das Gebäude. Dort entwendeten sie verschiedene Lebensmittel und Spirituosen aus Lager- und Kühlräumen sowie aus dem Restaurantbereich. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen und möglichen ...

