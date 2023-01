POL-HAM: Ladendiebe flüchten und schlagen Mitarbeiterin mit Koffer

Hamm (ots) - Am Sonntagabend, 22. Januar, haben Einsatzkräfte der Polizei zwei Shisha-Bars in der Hammer Innenstadt und in Bockum-Hövel kontrolliert. Dabei stand die Überprüfung der Einhaltung des Jugendschutz- und Nichtraucherschutzgesetzes im Fokus. Die Kontrollen fanden in der Zeit zwischen 18.45 Uhr und 20.30 Uhr statt. Die Beamten leiteten Verfahren nach Verstößen gegen das Nichtraucherschutzgesetz ein. In der Shisha-Bar in der Innenstadt stellten sie mehrere ...

