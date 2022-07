POL-HAM: Fahrgast überwältigt Mann mit Messer im Bus

Hamm-Mitte (ots) - Nach einem Einbruch in eine Wohnung an der Marker Allee sind zwei Unbekannte am Dienstag, 12 Juli, durch das Treppenhaus geflüchtet. Gegen 15 Uhr kehrte die Familie in das Mehrfamilienhaus zurück und überraschte die Täter. Diese stießen die 37-jährige Wohnungsnehmerin auf ihrer Flucht die Treppe hinunter und bedrohten sie mit einem unbekannten Gegenstand. Anschließend entfernten sie sich in ...

mehr