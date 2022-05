POL-HAM: Sattelzugmaschine inklusive Anhänger gestohlen

Hamm-Heessen (ots) - Unbekannte drangen in der Zeit zwischen Freitag, 27. Mai, 20 Uhr, und Samstag, 28. Mai, 7.45 Uhr, in ein Firmengebäude an der Straße Im Landwehrwinkel ein. Die Täter hebelten an mehreren Türen und einem Fenster und gelangten so ins Innere, wo sie mehrere Räume nach Diebesgut durchsuchten. Aus einer Kasse wurde ein geringer Bargeldbetrag mitgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen und ...

