Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Hamm-Rhynern (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Werler Straße wurden am Samstagmorgen (11. Dezember) drei Personen verletzt. Gleichzeitig wurden zwei Autos beschädigt. In Höhe der Haus-Nummer 407 stieß ein 34-Jähriger BMW-Fahrer aus Hamm gegen 11.35 Uhr mit einem verkehrsbedingt wartenden Audi eines ebenfalls 34-Jährigen aus Hamm zusammen. Beide hatten die Werler Straße zuvor in Fahrtrichtung stadteinwärts befahren. Die 27-jährige Beifahrerin des Audis wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. Der 34-jährige Audi-Fahrer sowie dessen weitere, 47-jährige Beifahrerin konnten nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die beiden beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 10000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Werler Straße zeitweise komplett gesperrt werden.(es)

