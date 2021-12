Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Heessen (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Jahnstraße kam es am 08. Dezember, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr.

Unbekannte Täter brachen die Wohnungstür auf und verschafften sich so Zugang.

Hier durchwühlten sie mehrere Schränke.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (av)

