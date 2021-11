Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Baumarkt

Hamm-Mitte (ots)

Am 18. November, gegen 22 Uhr, kam es auf der Östingstraße zu einem Einbruch in einen Baumarkt. Im Rahmen ihrer Streifenfahrt fiel zwei Polizeibeamten ein ausgelöster Alarm des Marktes auf. Als die Beamten den Baumarkt überprüften, stellten sie ein eingeworfenes Fenster fest - im Markt selbst befanden sich keine Personen mehr. Ob etwas aus dem Markt entwendet worden ist, kann bisher nicht gesagt werden. Zeugenhinweise werden von der Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell