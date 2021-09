Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Müllcontainer brennt auf Friedhof - Zeugen gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Sonntag, 5. September, setzten Unbekannte gegen 19.35 Uhr einen Müllcontainer auf dem Friedhof an der Horster Straße in Brand.

Die Feuerwehr löschte den Müllcontainer, der Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell