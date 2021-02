Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Junger Mann bei Sturz mit Kleinkraftrad leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Bei einem Alleinunfall hat sich ein Mopedfahrer am späten Freitagnachmittag auf der Holzstraße leichte Verletzungen zugezogen. Der 21-Jährige aus Hamm war gegen 17.25 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Holzstraße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er etwa 25 Meter östlich der Einmündung zur Humburgstraße zu Fall. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Von hier aus konnte er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. An dem Moped entstand leichter Sachschaden. (es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell