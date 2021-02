Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vom Teufel verfolgt: 5000 Euro gezahlt

Hamm-Heessen (ots)

"Der Teufel ist hinter Ihnen her!" - mit diesem Satz wurde eine 43-jährige Frau am Freitag, 12. Februar, um 5000 Euro betrogen.

Die Hammerin wurde gegen 15.40 Uhr vor einem Supermarkt auf der Münsterstraße von zwei Frauen auf Russisch angesprochen. Die beiden Frauen sagten, dass der Teufel hinter der ebenfalls russisch sprechenden Frau und ihrer Familie her sei. Sie forderten 5000 Euro, ansonsten würde ihrer Familie innerhalb der nächsten zwei Stunden Unheil widerfahren. Die Unbekannten überzeugten die Hammerin so stark, sodass diese einwilligte und ihnen in ihrer Wohnung das Geld übergab.

Die beiden Unbekannten sind zwischen 1,65 Meter und 1,75 Meter groß. Eine von ihnen ist schlank, geschätzt zwischen 20 und 30 Jahren alt und trug eine grüne Jacke, eine schwarze Hose sowie helle Handschuhe, helle Winterschuhe und eine helle Mütze. Die zweite Frau ist geschätzt zwischen 40 und 45 Jahren alt, kräftiger als ihre Komplizin und hat schwarze lange Haare. Sie trug eine schwarze Jacke und hohe schwarze Stiefel.

Hinweise zur Tat oder zu den unbekannten Frauen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell