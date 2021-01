Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm - Heessen (ots)

Am Donnerstag, 14. Januar 2021, um 13.50 Uhr wurde ein 46-jähriger Radfahrer aus Hamm bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Münsterstraße / Am Schacht leicht verletzt. Der 46-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad die Münsterstraße stadteinwärts und beabsichtigte, am Kreisverkehr die Straßenseite zu wechseln. Hierbei stieß er mit dem Pkw Nissan einer 56-jährigen Pkw-Führerin zusammen, welche die Münsterstraße stadtauswärts befuhr. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden in geschätzter Höhe von 850 Euro. (ab)

