Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Taschendiebe im Supermarkt

Hamm-MitteHamm-Mitte (ots)

Opfer von Taschendieben wurde eine 86-jährige Hammerin am Samstag, 7. November, gegen 10 Uhr, in einem Supermarkt am Marktplatz.

Die Seniorin wurde beim Einkaufen von einer weiblichen Person abgelenkt, während ein männlicher Unbekannter die Unaufmerksamkeit ausnutzte und die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendete.

Beide sind zirka 20 bis 25 Jahre alt. Die Frau hat lange dunkle Haare und eine schmale Statur, der Mann hat blonde, kurze Haare.

Hinweise zu dem Diebespaar nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

