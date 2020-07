Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flüchtige Sattelzugmaschine nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Rhynern (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstag, 21. Juli, in der Zeit zwischen 3 Uhr und 11.30 Uhr, an der Straße Oberster Kamp sucht die Polizei eine Sattelzugmaschine mit einem dunklen Auflieger. Der Flüchtige, der Metall geladen hatte, beschädigte die Heckscheibe eines geparkten Chevrolets. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(jb)

