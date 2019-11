Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Leichtverletzter nach Fahrradunfall

Hamm-Herringen (ots)

Am Donnerstagmorgen (28. November), gegen 9.50 Uhr, wurde ein 51-jähriger Radfahrer aus Hamm bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße leicht verletzt. Der Radler befuhr die Dortmunder Straße auf dem Geh-/ Radweg in Richtung stadtauswärts. Parallel neben ihm, auf der Fahrbahn, bewegte sich der Opel eines 67-Jährigen aus Hamm in die gleiche Richtung. Als dieser dazu ansetzte, nach rechts in die Fritz-Husemann-Straße abzubiegen, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Zweiradfahrer wurde anschließend in ein Hammer Krankenhaus gebracht, von wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Es entstand Sachschaden. (es)

