Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendetektiv leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Leicht verletzt wurde ein 58-jähriger Ladendetektiv am Dienstag, 18. Juni, in einem Kaufhaus an der Bahnhofstraße. Gegen 15.50 Uhr beobachtete er einen 43-jährigen Ladendieb, wie dieser ein Parfum einsteckte. Als er ihn ansprach, versuchte er zu flüchten und wehrte sich. Der 58-Jährige konnte den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.(jb)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell