Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Neunjährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Eine Neunjährige aus Hamm wurde am Montag, 17. Juni, auf der Kreuzung Wilhelmstraße/Vorsterhauser Weg von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Das Kind wollte gegen 11.55 Uhr die Wilhelmstraße an einer Fußgängerampel überqueren. Hierbei wurde sie vom Citroen eines 30-Jährigen aus Kamen erfasst. Der Autofahrer wollte gerade vom Vorsterhauser Weg nach links in die Wilhelmstraße abbiegen. Die Mutter der Neunjährigen erschien am Unfallort und kümmerte sich um ihre verletzte Tochter. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell