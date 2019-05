Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: PKW brennt aus - Zeugen gesucht

Hamm-Uentrop (ots)

Ein etwa drei Jahre alter, schwarzer Mercedes Sprinter brannte am frühen Samstagmorgen (24. Mai) auf der Maximilianstraße vollständig aus. Ein Zeuge hatte gegen 2 Uhr einen lauten Knall aus Richtung des Kleintransporters bemerkt und nach Feststellung des Brandes die Feuerwehr alarmiert. Durch die Einwirkung des Feuers knickte ein in unmittelbarer Nähe zum Abstellort befindlicher Laternenmast ab. Im Anschluss an die Löscharbeiten stellte die Polizei den Kastenwagen sicher. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 916 - 0 entgegen. (es)

