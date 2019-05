Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm - Mitte (ots)

Leicht verletzt wurde eine 46-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Discounters an der Lohauserholzstraße. Eine 64-jährige Toyota-Fahrerin war am Donnerstag, 23. Mai, gegen 14.30 Uhr, beim Einfahren in die Parkbox mit ihr zusammengestoßen. Die Fußgängerin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung verlassen. (fa)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell