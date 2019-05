Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Silberne Limousine nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Nach einer Unfallflucht am Donnerstag, 23. Mai, auf dem Real-Parkplatz an der Münsterstraße sucht die Polizei ein silbernes Auto mit Hammer Kennzeichen. Gegen 10.30 Uhr hatte die Limousine dort beim Ausparken einen stehenden Ford angefahren. Der Unfall wurde beobachtet. Der entstandene Sachschaden am blauen Mondeo beträgt etwa 400 Euro. Hinweise zum Flüchtigen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0. (cg)

