Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte bei Unfall auf Wilhelmstraße

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße am Mittwoch, 10. April, wurde eine 15-Jährige leicht verletzt. Gegen 19 Uhr fuhr ein 57-jähriger VW-Fahrer nahe der Kreuzung Wilhelmstraße/Kamener Straße/Herringer Weg/Radbodstraße vom Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand los. Er wollte auf der Fahrbahn wenden und in Richtung Stadtmitte fahren, als er mit einem 22-jährigen BMW-Fahrer kollidierte, der auf der Wilhelmstraße stadtauswärts fuhr. Bei dem Unfall wurde die 15-jährige Beifahrerin in dem BMW leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 9000 Euro. (bw)

