Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Graffiti-Sprayerinnen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Die Hammer Polizei sucht nach zwei jungen Graffiti-Sprayerinnen, die in der Nacht von Freitag, 5. April, auf Samstag, 6. April, am Ostringpark ihr Unwesen trieben. Zwischen 22 Uhr und 8 Uhr besprühten sie einen Brunnen, Mauern, Bänke und andere Gegenstände in der Grünanlage. Als Täterinnen kommen zwei Teenagerinnen in Betracht, die am Freitagabend von einer Zeugin im Park gesehen wurden. Beide sind 14 bis 16 Jahre alt und etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß. Eine hatte lange, blonde, lockige Haare und ist von sehr korpulenter Statur. Die andere hatte schulterlange, glatte, braune Haare und eine sehr schmale Figur. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell