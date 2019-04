Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Vereinsheime an Adenauerallee beschädigt

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte haben zwei Vereinsheime an der Adenauerallee beschädigt. In der Zeit von Samstag, 6. April, 16 Uhr, bis Sonntag, 7. April, 10 Uhr, sprühten sie von außen mit einem Feuerlöscher durch das auf Kipp gestellte Fenster und beschädigten so den Boden und die Inneneinrichtung des Vereinsheims. In der Zeit von Montag, 1. April, 17 Uhr, bis Sonntag, 7. April, 10 Uhr, wurde ein weiteres Vereinsheim an der Adenauerallee mit Farbe besprüht. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell