POL-COE: Nottuln, Schapdetten, Heller/ Exhibistionist

Coesfeld (ots) - Am Samstag, 17.11.2018 war eine 46-jährige Frau aus Nottuln gegen 11 Uhr in der Schapdettener Bauernschaft Heller unterwegs. Ihr begegnete ein weißer Pkw Fiat mit HSK-Kennzeichen. Der Wagen wendete und als sich die Nottulnerin umsah bemerkte sie, dass der Fahrer im Auto sitzend bei heruntergelassener Hose an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Anschließend fuhr er davon. Er ist ca. 30-40 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß und hat kurze Harre. Seine Beine beschreibt die Geschädigte als "sportlich". Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

