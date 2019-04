Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Dienstag, 2. April, auf der Hafenstraße, unweit der Feuerwehrhauptwache, wurde eine 21-Jährige in einem Hyundai leicht verletzt. Gegen 15.20 Uhr fuhr dort ein 19-jähriger Fahrer eines Fiats auf den Hyundai auf. Beide Fahrer waren mit ihren Pkw in Richtung Innenstadt unterwegs, als sich im Bereich des Kreisverkehres der Fahrzeugverkehr staute. Die Verletzte wurde mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 2000 Euro.(mw)

