Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten

Hamm-Rhynern (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Dienstag, 2. April, auf der Werler Straße, unweit der Anschlussstelle BAB A2 in Richtung Dortmund, wurden eine 21-jährige Kia-Fahrerin und ihre 24-jährige Beifahrerin sowie eine 35-jährige VW-Fahrerin verletzt. Gegen 14 Uhr mussten die VW-Fahrerin aus Werl und ein 42-jähriger BMW-Fahrer verkehrsbedingt ihre Fahrzeuge in Richtung Süden anhalten, als die Kia-Fahrerin zunächst auf den Golf auffuhr. Anschließend wurde dieser auf den BMW aufgeschoben. Die Leichtverletzten wurden mittels Rettungswagen in Hammer Krankenhäuser gebracht. Der Kia sowie der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 13500 Euro.(mw)

