Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ermittlungserfolg für die Hammer Polizei - Räuber festgenommen

Hamm (ots)

Die Hammer Polizei hat am Freitag, 29. März, einen 36-Jährigen festgenommen. Dem Hammer wird vorgeworfen, am 8. März einen 87-Jährigen in seiner Wohnung am Rheinsberger Platz überfallen zu haben. Umfangreiche Ermittlungen brachten die Polizei auf die Spur des 36-Jährigen, der nun in Untersuchungshaft sitzt. Unsere ursprüngliche Pressemeldung lesen Sie hier: http://url.nrw/ZC6. (bw)

