Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Aggressiver Motorradfahrer gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Die Polizei sucht nach einem Motorradfahrer, der am Donnerstag, 28. März, durch riskante Fahrweise auffiel und auf dem Langewanneweg ein Auto beschädigte. Zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr fuhr ein 56-jähriger Citroen-Fahrer von der Virchowstraße über die Wielandstraße, die Wischerhöfener Straße, den Hellweg und den Langewanneweg. Während der Fahrt fuhr hinter ihm ein Motorrad, dessen Fahrer immer wieder stark beschleunigte und zeitweise nur auf einem Rad fuhr. An der Kreuzung Langewanneweg/Richard-Wagner-Straße überholte der Motorradfahrer das Auto des 56-Jährigen, trat mit dem Fuß gegen den linken Außenspiegel des Citroen und bog bei Rot nach rechts in die Richard-Wagner-Straße ab. Das Motorrad mit Hammer Kennzeichen ist dunkel und hat Reifen mit einem groben Profil. Der Fahrer ist etwa 1,65 bis 1,79 Meter groß und schlank. Er trug dunkle Motorradkleidung und einen schwarzen, offenen Motorradhelm ohne Kinnschutz. Außerdem trug er ein Tuch vor Mund und Nase und eine auffällige Brille. An dem Citroen entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell