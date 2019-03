Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer

Hamm-Westen (ots)

Bei einem Unfall am Samstag, 23. März, gegen 12.45 Uhr, wurde ein 24-jähriger Kradfahrer auf dem Herringer Weg, unweit der Welfenstraße, leicht verletzt. Der Suzuki-Fahrer fuhr auf den Mercedes einer 44-Jährigen auf, die in Richtung Herringen unterwegs war. Er wurde hierbei leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.(mw)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell