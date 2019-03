Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 27-Jährige bei Unfall schwer verletzt - Unfallverursacher flüchtet

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Unfall auf der Einmündung Friedrich-Ebert-Straße/Oswaldstraße am Montag, 11. März, wurde eine 27-jährige VW-Fahrerin schwer verletzt. Gegen 16.30 Uhr fuhr die 27-Jährige auf der Friedrich-Ebert-Straße stadteinwärts, als plötzlich ein Auto aus der Oswaldstraße nach links in die Friedrich-Ebert-Straße abbog. Um eine Kollision zu verhindern, wich die 27-Jährige nach rechts aus und fuhr gegen den Bordstein. Dabei verletzte sie sich schwer. Der Fahrer des anderen Autos setzte seine Fahrt fort. Der Unfall wurde erst später bei der Polizei angezeigt, die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an. (bw)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell