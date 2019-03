Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Körperverletzung mittels Baseballschläger in Herringen

Hamm-Herringen (ots)

Am Mittwochabend wurde ein 53-Jähriger auf der Eupenstraße von einem Unbekannten mit einem Baseballschläger angegriffen und leicht verletzt. Der aus Hamm stammende, alkoholisierte Leidtragende war gegen 21.15 Uhr im Bereich der Haus Nummer 9 auf dem Gehweg unterwegs, als er von dem Aggressor unvermittelt angegriffen und mit Schlägen traktiert wurde. Zur Person des Tatverdächtigen ist lediglich noch bekannt, dass er den 53-Jährigen in einem osteuropäischen Akzent beleidigte. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Der Betroffene wurde zunächst mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus verbracht, von wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen.(es)

