Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auto brennt aus

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Am Samstag, 9. März, gegen 1.50 Uhr, bemerkte ein 24-jähriger Autofahrer aus Hamm einen brennenden Pkw am Teichweg unweit der Einmündung Hohenhöveler Straße. Der Heessener war mit seinem Auto auf der Rautenstrauchstraße unterwegs, als er den Feuerschein bemerkte. Als der 24-jährige Zeuge näher zum Brandort kam, stellte er fest, dass dort ein Auto brannte. Sofort verständigte er die Feuerwehr, die zu Löscharbeiten ausrückte. Der Fiat der 22-jährigen Besitzerin aus Hamm brannte im vorderen Bereich vollständig und wurde bis zum vorderen Innenraum vollständig zerstört. Im Nahbereich des brennenden Fiats abgestellte Fahrzeuge blieben augenscheinlich unbeschädigt. Der Fiat 500 wurde zur Brandursachenermittlung von der Polizei sichergestellt. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann zurzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Brandentstehung oder zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (gc)

