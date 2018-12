POL-HAM: Einbruch in Gaststätte

Hamm-Westen (ots) - In eine Gaststätte an der Lange Straße brachen Unbekannte am Sonntag, 9. Dezember, gegen 03.15 Uhr, ein. Die Einbrecher warfen ein Fenster ein und entwendeten Bargeld. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (MW)

