POL-HAM: Zwei Audis gestohlen

Hamm-Uentrop (ots) - Einen schwarzen Audi Q5 stahlen Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag, 6. Dezember, 20.30 Uhr und Freitag, 7. Dezember, 8.15 Uhr, von einem Privatgrundstück am Buchsbaumweg. Das SUV hatte Hammer Kennzeichen. Einen weißen Audi A5 Sportback stahlen Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag, 6. Dezember, 18.45 Uhr und Freitag, 7. Dezember, 7.40 Uhr, von einem Grundstück am Sadebaumweg. Das Coupé hatte ebenfalls Hammer Kennzeichen. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

