POL-HAM: BMW nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Nach einer Unfallflucht am Donnerstag, 6. Dezember, auf der Hammer Straße in Höhe eines VW-Autohauses sucht die Polizei einen BMW. Dieser beschädigte dort gegen 10 Uhr einen am Fahrbahnrand abgestellten Audi. An der Unfallstelle stellten die Polizisten ein Spiegelglas des flüchtigen Autos sicher. Der Sachschaden an dem blauen A3 wird auf 700 Euro geschätzt. Hinweise zum Flüchtigen erbittet die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0. (cg)

