POL-HAM: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Hamm-Rhynern (ots) - In ein Vereinsheim des Hammer Sportclubs an der Straße In der Fuchshöhle brachen Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag, 6. Dezember, 23.50 Uhr, und Freitag, 7. Dezember, 8.15 Uhr, ein. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Vereinsräume. Lohnenswerte Beute fanden sie aber nicht vor. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

