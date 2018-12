POL-HAM: Unfallflucht auf Werler Straße - dunkler Kleinwagen gesucht

Hamm-Mitte (ots) - Nach einer Unfallflucht am Freitag, 30. November, auf der Werler Straße sucht die Polizei nach dem Fahrer eines dunklen Kleinwagens. Gegen 23.30 Uhr fuhr ein 36-jähriger Citroen-Fahrer über die Bahnüberführung nahe des McDonald's auf der Werler Straße in Fahrtrichtung Werl. Plötzlich kam ihm dort ein dunkler Kleinwagen auf seiner Fahrbahn entgegen, sodass der 36-Jährige nach rechts auswich, um eine Kollision zu vermeiden. Dadurch fuhr er gegen die seitliche Schutzplanke und schrammte an dieser entlang. Der Fahrer des dunklen Kleinwagens setzte seine Fahrt in Richtung Hamm-Mitte fort. An dem Citroen entstand ein Sachschaden von etwa 1700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

