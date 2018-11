POL-HAM: Einbruch in Wohnung

Hamm-Süden (ots) - Unbekannte brachen am Samstag, 24. November, in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 23 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Langewanneweg ein. Die Einbrecher gelangten durch die Wohnungstür in das Innere. Hier stahlen sie Bargeld. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(MW)

