POL-HAM: Grauer Audi nach Verkehrsunfall auf Autobahn geflüchtet

Hamm-Herringen (ots) - Am Samstag, 24. November, gegen 23.25 Uhr flüchtete ein grauer Audi mit Dortmunder Kennzeichen nach einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße in Höhe der Autobahnauffahrt Hamm-Herringen. Der Audi war zuvor einem grauen Honda einer 47-Jährigen von hinten aufgefahren. Danach stieg der Audi-Fahrer zunächst aus und sprach mit der Fahrerin. Anschließend fuhr er auf die Bundesautobahn in Richtung Köln auf. Der Fahrer war ungefähr 50 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß. Er hatte eine stämmige Figur und graue Haare. Der Flüchtige sprach mit osteuropäischem Akzent. Es entstand Sachschaden von zirka 1500 Euro. Hinweise auf den Flüchtigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (kt)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell